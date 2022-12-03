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MSB geçit vermedi! Yunan sınırında 12 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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MSB geçit vermedi! Yunan sınırında 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlarda Suriye’den Türkiye’ye ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

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