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Bitlis’te minibüste 60 kaçak göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Bitlis’te minibüste 60 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika haberi... Bitlis’te, yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, minibüste 60 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

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