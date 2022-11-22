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MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye ile İran'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ü FETÖ mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

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