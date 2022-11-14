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Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 organizatör tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 organizatör tutuklandı

Van’da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 9 organizatör tutuklandı. Operasyonun ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

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