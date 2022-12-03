CHP'li Buca Belediyesi 5 yıldır bir mahallenin yollarını bitiremedi! Bölge halkı isyanda: Pislik içinde
CHP'li Buca Belediyesi, çevre ve şehircilik alanında halkına kabusu yaşatıyor. Bir vatandaşın kamerasından yansıyan Zafer Mahallesi'nin yapılmamış yolları, çileden çıkardı. Eski İstanbul görüntülerini anımsatan mahallede çekilen video, durumun içler acısı halini gözler önüne serdi. Vatandaş, yolları yapmak üzere halktan vergi alan belediyenin tam 5 yıldır bölgeye uğramadığını iddia etti. Mahallede yaşanan tek sorun, belediyenin söz verdiği ve parasını da aldığı halde, yapmadığı yollar değil. Halk, üstelik her tararın çöpe bulandığı sokağı için de isyan etti.
CHP'li Buca Belediyesi, geçtiğimiz aylarda "ihale yolsuzluğu" iddialarıyla çalkalanmıştı. 17.5 milyon liranın çalındığı belediyede, 2 kişi gözaltına alındı. Kamuoyunu haftalarca meşgul eden Buca Belediyesi, halkına hizmet noktasında da sorunlu bir yaklaşım sergiliyor.
Buca'nın Zafer Mahallesi'nde çekilen bir video, oldukça ses getirdi. Bölge halkından bir vatandaş, 5 yıldır bitmeyen yollar ve toplanmayan çöpler için isyan etti. Belediyenin söz verdiği ve vergisini de topladığı yol yapımına henüz başlamamış olması, mahalleliyi çileden çıkardı. Eski İstanbul görüntülerini andıran o anlar, sosyal medyada oldukça ses getirdi. Bu videoyu çeken vatandaş şu ifadeleri kullandı:
"BURASI ERDOĞAN'DAN ÖNCEKİ İSTANBUL DEĞİL"
"Arkadaşlar burası Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki İstanbul değil. Burası İzmir Buca. Çalışkan Buca Belediyesi. Yaklaşık 5 senedir bitiremedikleri Zafer Mahallesi yolları.Sağı da bir çeker misin pisliği bi çeker misin? Buralardan vergi alıyor bu arkadaşlar. Bir de burdan ne aldılar biliyor musun? Buralara imar izni verdiler. İmar izni vermeden önce de buradan bir para topladılar, imar affından hiçbir şey yapmıyorlar. Bakın halen hiçbir şey yapmıyorlar. Yol yok."
BUCA BELEDİYESİ'NDE İHALE YOLSUZLUĞU! 17,5 MİLYON LİRALIK VURGUN
İzmir'de CHP yönetimindeki Buca Belediyesi'nden paravan şirketlerle 17, 5 milyon lira çalındı. Belediye çalışanlarından 12 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
İZMİR'DE ÇEVRE FELAKETİ! GAZİEMİR'DE ORMANA BIRAKILAN MOLOZLARA TEPKİ
İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormana bırakılan molozlar tepkilere neden oldu. A Haber ekibi çevre felaketini yerinde görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
Ormanı moloz döküm sahasına çevirdiler. İzmir'in Gaziemir ilçesi yine kirlilikle gündemde.
Ormanlık alana gelişi güzel moloz döktüler.
Çevre sakinleri yaşanan felaket karşısında yetkililerin ilgisizliğinden şikayetçi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TRABZONSPOR HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | TS - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?
- MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM! 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!
- Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!
- Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...
- KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER
- SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!
- SON DEPREMLER: 3 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu!
- TOKİ 500 TL ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ başvuru ücret iadesi yapılacak mı, var mı?
- Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...
- İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı ateşten alıyor...