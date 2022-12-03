CHP’li Buca Belediyesi 5 yıldır bir mahallenin yollarını bitiremedi! Bölge halkı isyanda: Pislik içinde

"BURASI ERDOĞAN'DAN ÖNCEKİ İSTANBUL DEĞİL"

"Arkadaşlar burası Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki İstanbul değil. Burası İzmir Buca. Çalışkan Buca Belediyesi. Yaklaşık 5 senedir bitiremedikleri Zafer Mahallesi yolları.Sağı da bir çeker misin pisliği bi çeker misin? Buralardan vergi alıyor bu arkadaşlar. Bir de burdan ne aldılar biliyor musun? Buralara imar izni verdiler. İmar izni vermeden önce de buradan bir para topladılar, imar affından hiçbir şey yapmıyorlar. Bakın halen hiçbir şey yapmıyorlar. Yol yok."

BUCA BELEDİYESİ'NDE İHALE YOLSUZLUĞU! 17,5 MİLYON LİRALIK VURGUN

İzmir'de CHP yönetimindeki Buca Belediyesi'nden paravan şirketlerle 17, 5 milyon lira çalındı. Belediye çalışanlarından 12 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

İZMİR'DE ÇEVRE FELAKETİ! GAZİEMİR'DE ORMANA BIRAKILAN MOLOZLARA TEPKİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormana bırakılan molozlar tepkilere neden oldu. A Haber ekibi çevre felaketini yerinde görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Ormanı moloz döküm sahasına çevirdiler. İzmir'in Gaziemir ilçesi yine kirlilikle gündemde.

Ormanlık alana gelişi güzel moloz döktüler.

Çevre sakinleri yaşanan felaket karşısında yetkililerin ilgisizliğinden şikayetçi.