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CHP'li Buca Belediyesi 5 yıldır bir mahallenin yollarını bitiremedi! Bölge halkı isyanda: Pislik içinde

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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CHP’li Buca Belediyesi 5 yıldır bir mahallenin yollarını bitiremedi! Bölge halkı isyanda: Pislik içinde

CHP'li Buca Belediyesi, çevre ve şehircilik alanında halkına kabusu yaşatıyor. Bir vatandaşın kamerasından yansıyan Zafer Mahallesi'nin yapılmamış yolları, çileden çıkardı. Eski İstanbul görüntülerini anımsatan mahallede çekilen video, durumun içler acısı halini gözler önüne serdi. Vatandaş, yolları yapmak üzere halktan vergi alan belediyenin tam 5 yıldır bölgeye uğramadığını iddia etti. Mahallede yaşanan tek sorun, belediyenin söz verdiği ve parasını da aldığı halde, yapmadığı yollar değil. Halk, üstelik her tararın çöpe bulandığı sokağı için de isyan etti.

CHP'li Buca Belediyesi, geçtiğimiz aylarda "ihale yolsuzluğu" iddialarıyla çalkalanmıştı. 17.5 milyon liranın çalındığı belediyede, 2 kişi gözaltına alındı. Kamuoyunu haftalarca meşgul eden Buca Belediyesi, halkına hizmet noktasında da sorunlu bir yaklaşım sergiliyor.

Buca'nın Zafer Mahallesi'nde çekilen bir video, oldukça ses getirdi. Bölge halkından bir vatandaş, 5 yıldır bitmeyen yollar ve toplanmayan çöpler için isyan etti. Belediyenin söz verdiği ve vergisini de topladığı yol yapımına henüz başlamamış olması, mahalleliyi çileden çıkardı. Eski İstanbul görüntülerini andıran o anlar, sosyal medyada oldukça ses getirdi. Bu videoyu çeken vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"BURASI ERDOĞAN'DAN ÖNCEKİ İSTANBUL DEĞİL"
"Arkadaşlar burası Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki İstanbul değil. Burası İzmir Buca. Çalışkan Buca Belediyesi. Yaklaşık 5 senedir bitiremedikleri Zafer Mahallesi yolları.Sağı da bir çeker misin pisliği bi çeker misin? Buralardan vergi alıyor bu arkadaşlar. Bir de burdan ne aldılar biliyor musun? Buralara imar izni verdiler. İmar izni vermeden önce de buradan bir para topladılar, imar affından hiçbir şey yapmıyorlar. Bakın halen hiçbir şey yapmıyorlar. Yol yok."

BUCA BELEDİYESİ'NDE İHALE YOLSUZLUĞU! 17,5 MİLYON LİRALIK VURGUN
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İZMİR'DE ÇEVRE FELAKETİ! GAZİEMİR'DE ORMANA BIRAKILAN MOLOZLARA TEPKİ
İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormana bırakılan molozlar tepkilere neden oldu. A Haber ekibi çevre felaketini yerinde görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Ormanı moloz döküm sahasına çevirdiler. İzmir'in Gaziemir ilçesi yine kirlilikle gündemde.

Ormanlık alana gelişi güzel moloz döktüler.

Çevre sakinleri yaşanan felaket karşısında yetkililerin ilgisizliğinden şikayetçi.

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