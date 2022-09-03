6’lı masada şimdi de Abdullah Gül çatlağı! Meral Akşener karşı çıkıyor

Karamollaoğlu katıldığı bir canlı yayında, "Geçen sefer Abdullah beyin adaylığını ben teklif etmiştim. Kabul görmüştü. Ama o zamanki şartlar altında Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler, başta Meral hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi, o da ayrı bir konu. Bugün Abdullah beyin böyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspet bir şeydir. Düşünülür. Olur olmaz, şimdiden kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah beyin de bir tecrübesi var. Aynı zamanda bu konudaki tavrı da net. Çünkü geçen sefer aday olabilirim ittifak olursa demişti. O da gündeme gelebilir, garipsemem" ifadelerini kullandı.