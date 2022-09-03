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6'lı masada şimdi de Abdullah Gül çatlağı! Meral Akşener karşı çıkıyor

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Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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6’lı masada şimdi de Abdullah Gül çatlağı! Meral Akşener karşı çıkıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı ittifakın adayının Abdullah Gül olabileceğine işaret etti. Gül bir önceki genel seçimlerde CHP ve Saadet Partisi tarafından çatı adayı olarak gösterilmek istenmiş fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkmıştı.

6'lı masa ittifakında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan milleti ittifakının adayı noktasında dikkat çekici bir çıkış geldi.

Karamollaoğlu katıldığı bir canlı yayında, "Geçen sefer Abdullah beyin adaylığını ben teklif etmiştim. Kabul görmüştü. Ama o zamanki şartlar altında Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler, başta Meral hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi, o da ayrı bir konu. Bugün Abdullah beyin böyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspet bir şeydir. Düşünülür. Olur olmaz, şimdiden kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah beyin de bir tecrübesi var. Aynı zamanda bu konudaki tavrı da net. Çünkü geçen sefer aday olabilirim ittifak olursa demişti. O da gündeme gelebilir, garipsemem" ifadelerini kullandı.

BABACAN DA İSTİYOR, AKŞENER KARŞI ÇIKIYOR

Harun Sekmen'in haberine göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 18 Haziran seçimleri öncesinde Gül'ün adaylığı için çalıştığını söylemişti. Babacan, "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız" sorusuna, "Tabii ki vardım" ifadelerini kullanmıştı.

"Abdullah Gül'ü kim teklif etti" sorusuna ise Babacan, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 2020 yılında katıldığı bir TV yayınında, "HDP'nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve SP'nin de biraraya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi" şeklinde konuşmuştu.

7. ortak HDPKK 8. ortak FETÖ "7. ORTAK HDPKK 8. ORTAK FETÖ"
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