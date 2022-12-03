Son dakika | Kocaeli Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi...Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 4 kişinin yaralandı. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka 54 AY 118 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan H.T., önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.
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