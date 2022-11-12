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Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın finans kaynağına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın finans kaynağına operasyon

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından terör örgütü PKK’nın finans kaynağının önüne geçilmesi için düzenlenen operasyon çerçevesinde 167 kilogram toz esrar, 83 kilogram kubar skunk ele geçirildi.

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