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Son dakika: Mersin merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynağına darbe: 20 şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Son dakika: Mersin merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynağına darbe: 20 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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