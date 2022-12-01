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MGK sona erdi! Yazılı açıklama... "Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade etmeyeceğiz"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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MGK sona erdi! Yazılı açıklama... Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Kritik toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bildiride "Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade etmeyeceğiz. TSK'nın iftiralarla hedef alınmasına izin verilmeyecek." denildi. Yunanistan'a da çağrı yapılan MGK bildirisinde, “Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi.

Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Merakla beklenen kritik toplantıya ilişkin yazılı açıklama geldi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VARLIĞI ELE ALINDI

Bildiride, toplantıda, terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Türkiye'nin güney sınırlarında icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Yüce milletimizin ve eşsiz ülkemizin savunmasını ve güvenliğini sağlamak maksadıyla BM Şartı'nın 51. Maddesi kapsamında güney sınırlarımız boyunca icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu, bölgemizde, sınırlarımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.

TSK'YA "KİMYASAL SİLAH" İFTİRASI

Teröre karşı verdikleri kahramanca mücadelede, milli ve milletlerarası hukuk ile insan hakları ve kamu vicdanına mutlak bir bağlılıkla hareket etmeyi ilke olarak benimseyen güvenlik kuvvetlerimizin, ağır darbe alan bölücü terör örgütüne nefes aldırmak maksadıyla yalan ve iftiraya başvuran çevrelerce hedef alınmasına hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizilmiştir."

YUNANİSTAN'A MESAJ: "EGE'DEKİ ADALARDA SİLAHLANMA FAALİYETLERİNE SON VERİN"

Türkiye'nin uzlaşmacı ve samimi yaklaşımı ile çözüm odaklı diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesinin beklendiği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

KKTC VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜYELİĞİ: DİĞER ÜLKELERDEN DE ADIM BEKLİYORUZ

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde kabulünden duyulan memnuniyet dile getirilmiş, Kıbrıs meselesinde hakikatleri ve hakkaniyeti esas alan çözüm yollarını kapatma gayretlerinin akamate uğramaya mahkum olduğu ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir.

MGK sonrası yazılı açıklama MGK SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

Bosna-Hersek ve Kosova'da meydana gelen son gelişmeler değerlendirilmiş, bölgedeki istikrar, huzur ve barış ortamının muhafazası için ayrılıkçı söylemler ve tek taraflı girişimlerden kaçınılması çağrısında bulunulmuştur."

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