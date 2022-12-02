Emine Erdoğan: "Engelli yavrularımız için var gücümüzle çalışıyoruz"

"ÖN YARGILARI YIKACAK BİR ADIM ATTI"

"Önyargıların oluşturduğu bariyerleri, ancak birlik olarak ve başarı örneklerini artırarak aşabiliriz. Uluslararası başarılarına şahit olduğumuz sporcu ve sanatçılarımız, gençlerin ihtiyaç duyduğu rol modeller ve ülkemizin gurur kaynağıdırlar. Bunun bir örneği olarak, yakın zamanda ampüte futbol takımımız engelleri aşarak dünya şampiyonu oldu ve önyargıları yıkacak önemli bir adım attı. Geleceğe dair hayaller kuran engelli gençlerimize, yeterli çabayla her şeyin mümkün olabileceğini gösterdiler."

"SON 20 YILDA ÇOK MESAFE KATEDİLDİ"

"Bu bakış açısıyla engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak; fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan tanımak amacıyla ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı. Elbette bunun bir lütuf değil, gecikmiş hakların teslimi olduğunun bilincindeyiz. 2005 yılında çıkarılan ve ilk defa bu alanda düzenlemeler içeren Engelliler Alanında Kanun da bu bilincin neticesidir. Değişim önce gönülde başlar, peşinden dile yansır. Bireylerin özel durumlarını tanımlarken de hassasiyet göstermek gerekir. Bu nedenle mevzuattaki önyargılı ibareler kaldırıldı ve gönülleri incitmeyecek ifadelere geçildi."

"DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Kamuda, engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki de yine ülkemiz gerçekleştirdi ve 2012 yılında merkezi sınav sistemi E-KPSS başlatıldı. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza evde veya hastanede eğitim imkânı sağlandı. 2006 yılından bu yana kabartma yazı ile hazırlanan ders kitapları, görme engelli öğrencilerimize ücretsiz dağıtılıyor. Türk İşaret Dili Sisteminin oluşturulması ve uygulanması, engelli vatandaşlarımızın eğitimine yönelik atılmış en değerli adımlardan birisidir."