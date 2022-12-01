Fatih Portakal ''PKK terör örgütü müdür'' diye sordu! HDP'li vekil Garo Paylan'n cevabı şaşırmadı
HDP'li vekiller terör örgütü PKK/PYD ile olan bağlarını yaptıkları her açıklama ile kanıtlıyorlar. Gazeteci Fatih Portakal'ın 'PKK terör örgütü müdür?' sorusu üzerine Garo Paylan, ''PYD ve PKK'nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır'' cevabını verdi.
CHP'nin ortağı HDP'li vekiller terör örgütü PKK ile olan bağlarını yaptıkları her açıklama ile gün yüzüne çıkarıyor!
PKK'nın siyaset sahnesindeki temsilcisi HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal'ın programında yeni bir skandala imza attı.
FATİH PORTAKAL SORDU: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR?
Garo Paylan Fatih Portakal'ın PKK/YPG terör örgütü müdür? sorusuna ısrarla kaçamak yanıtlar verdi.
GARO PAYLAN EVELEDİ GEVELEDİ
Paylan soruya, "PYD ve PKK nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır." şeklinde yanıt vererek PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemedi.
Fatih Portakal, "Bana sorsalar PKK terör örgütüdür diyebilirim ama size sorulduğunda bu soruya net bir cevap veremiyorsunuz." ifadelerini kullanırken Paylan ise yine net yanıt veremedi.
"BEN HDP'LİYİM"
Paylan PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemezken sözlerini şöyle sürdürdü;
"Ben HDP'liyim ve programımız var. Bu programımız Demokratik Türkiye programıdır. Bu programla da bütün sorunların çözüleceğini gördük. Bunu 2013-15 döneminde gördük. Demokrasiyi konuşuyorduk. Tekrar bunun için mücadele veriyoruz."
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