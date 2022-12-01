2022'nin son MGK'sı sonrası yazılı açıklama: "Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade etmeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Kritik toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bildiride "Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade etmeyeceğiz. TSK'nın iftiralarla hedef alınmasına izin verilmeyecek." denildi. Yunanistan'a da çağrı yapılan MGK bildirisinde, “Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Merakla beklenen kritik toplantıya ilişkin yazılı açıklama geldi.

-Yurt içinde ve yurt dışında, azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

-Bölgemizde; sınırlarımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.

TSK'YA "KİMYASAL SİLAH" İFTİRASI

-TSK'nın iftiralarla hedef alınmasına izin verilmeyecek.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VARLIĞI ELE ALINDI

-PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.

YUNANİSTAN'A MESAJ: "EGE'DEKİ ADALARDA SİLAHLANMA FAALİYETLERİNE SON VERİN"

- Türkiye'nin uzlaşmacı ve samimi yaklaşımı ile çözüm odaklı diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmıştır.

KKTC VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜYELİĞİ

-KKTC'nin TDT'ye gözlemci statüsünde kabulünden memnuniyet dile getirilmiş, diğer uluslararası kuruluşlarla ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir.