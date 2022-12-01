Kırmızı bülten ile aranan Serkan Akbaba Almanya'da yakalandı! Türkiye'ye getirildi
"Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" suçlarından firari olarak aranan Serkan Akbaba Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından çıkartılan kırmızı bültenle Almanya'da yakalandı. Akbaba gerekli sorguların ardından Türkiye'ye getirildi. İşte detaylar...
İnterpol Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" suçlarından firari olarak aranan Serkan Akbaba'nın Almanya'da yakalandığı belirtildi.
İşte Interpol Daire Başkanlığı'nın açıklaması:
"Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" suçlarından firari olarak aranan Serkan Akbaba hakkında Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır.
Ayrıca "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" "Birden Fazla Kişi İle Tehdit, Kaçakçılık, Basit Yaralama" suçlarından aranan Serkan Akbaba, 30.11.2022 tarihinde Interpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinde teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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