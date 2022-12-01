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O kişilerin mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de! DEAŞ ile iltisak detayı...

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Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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O kişilerin mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete’de! DEAŞ ile iltisak detayı...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, DAEŞ ile iltisaklı kişilerin mal varlıkları donduruldu. Listede 17 kişi bulunurken 4 de tüzel kişilik yer alıyor. İşte o isimler...

DEAŞ ile iltisaklı kişilerin mal varlıkları donduruldu.

İŞTE DETAYLAR

O İSİMLER BELLİ OLDU

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