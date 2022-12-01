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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü: "İş birliğini geliştirmeye hazırız"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü: İş birliğini geliştirmeye hazırız

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, mevkidaşı Crosetto'ya "Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde İtalya’yla yürüttüğü ikili ve çok taraflı iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğu" bildirdi.

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konuları ele alındı.

"TÜRKİYE VE İTALYA SON DERECE ÖNEMLİ MÜTTEFİK"

Mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik eden ve başarılar dileyen Bakan Akar, görüşmede, Türkiye ve İtalya'nın son derece önemli iki dost ve müttefik olduğunu belirtti.

"İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin çizdikleri çerçevede, ikili askeri ilişkiler ve savunma sanayi işbirliği konusundaki mevcut potansiyelin artırılmasının, stratejik ortaklığı daha üst seviyelere taşıyacağını vurgulayan Bakan Akar, bu bağlamda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde İtalya ile yürüttüğü ikili ve çok taraflı işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

TERÖR İLE MÜCADELE MESAJI

Hulusi Akar, terörle mücadelede, işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağını da kaydetti.

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