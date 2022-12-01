Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram'da yaşanan erişim sorunu sonrasında kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 1 Aralık Instagram erişim sorunu...