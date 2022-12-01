Düzce’deki deprem sonrası yıkımlar sürüyor! Valilik çalışmalara yönelik son durumu paylaştı

Hasar tespit ve yıkım çalışmaları hakkında da bilgiler veren Atay, "01 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tespit edilen 727 acil, ağır, yıkık binadan, 82'si yıkılmıştır. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ağır hasarlı camiler için 11 çadır talep edilmiş olup kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Şu ana kadar çatı hasarlarıyla ilgili gelen ihbarlarımıza hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Merkez ilçemizde 187, Cumayeri'nde 17, Gölyaka'da 23, Çilimli'de 25, Gümüşova'da 49 ihbar aldık. Yeni gelen başvurularla birlikte Merkez ilçede 8 çatının tamirine başlanmış olup diğer bütün ilçelerimizde çatıların tamiri tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.