Düzce depremi sonrası su alev alev yanmıştı! Depremin habercisi mi? Uzmanlar merak edileni açıkladı
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artezyen kuyusundan çıkan alevler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Çevredekiler tarafından kayıt altına alınan alevler hakkında Prof. Dr. Murat Utkucu ve Prof. Dr. Murat Teker dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 01.12.2022
11:45
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yankıları devam ediyor. Şu ana kadar deprem anı ve sonrasına ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan bu iddialar arasında en dikkat çekici olan ise Gölyaka'daki bir artezyen su kuyusunda oluşan görüntü de vardı. Yanan suyu görenler gözlerine inanamadı, sudan çıkan alevler çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bölgede yaşayan birçok kişi kuyunun 2013 yılında tarlaları sulamak amacıyla açıldığını söylerken, Cemalettin Sivil, "105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi. Peki bu suyun gizemi ne?
'FAY HAREKETİ SIRASINDA YAŞANMIŞ OLABİLİR'
Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, depremden bir hafta sonra kaynamaya ve köpürmeye başlayan suyla ilgili açıklamalarda bulundu. Depremi oluşturan fay hareketi esnasında radon ve metan gibi gaz çıkışları olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Utkucu, "Yer altı suyuna kabarcıklar ya da baloncuklar halinde karışabilirler. Radon yanıcı bir gaz değil. Ancak metan gazı alevlenebilir. Su yer yüzeyine ulaştığında kabarcıklardaki metan gazı havaya karışabilir. Çakmakla ya da kıvılcımla bu havaya karışan bu gaz yanıp alevlenmiş olabilir" bilgisini paylaştı.
'BAŞKA GAZLAR DA AÇIĞA ÇIKIYOR'
Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Teker de Gölyaka'da deprem sonrası artezyen kuyusuna çakmak çakıldığında ortaya çıkan alevlenmeyle ilgili farklı gazların açığa çıkmış olabileceğine işaret etti. Prof. Dr. Teker, "Deprem sırasında metan gazı ile birlikte radyoaktif radon gazı da ortaya çıkmış olabilir. Radon yüzeyde biriktiğinden radyasyon ölçümleriyle seviyesi belirlenebilir. Depremde metan ve radonun yanı sıra hidrojen sülfür gazı da açığa çıkabilir" diye konuştu.
Deprem sırasında ortaya çıkan hidrojen sülfür gazının yeraltında organik kalıntıların bozulmasıyla oluştuğunu belirten Prof. Dr. Teker, metan gazı dışında karbonmonoksitten çok daha zehirli olan hidrojen sülfürün de yanıcı etkisini vurguladı. Prof. Dr. Teker ayrıca artezyenden ortaya çıkan metan gazının su ile reaksiyon vermeyeceğini, sadece tutuşturulduğunda yanacağını söyledi.