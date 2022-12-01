01 Aralık 2022, Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüştü: "Mücadele hakkımız! Tek hedef teröristler"
Türkiye'nin operasyon hazırlığı içinde olduğu son haftalarda kritik görüşmeler peş peşe geliyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede teröre karşı yapılan mücadelelerin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını ifade eden Akar, "Türkiye ve ABD önemli bir müttefik. Terör ile mücadele meşru müdafaa kapsamında gerçekleşmekte" mesajını verdi.