81 il için yeni karar! Şehre özel gürültü düzenlemesi geliyor! 01.00’de başlayacak... Bakanlık tüm detayları açıkladı

YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

İnsanların ve çevrenin her durumda korunabilmesine, vatandaşın ve sektörün sektörün gözetilebilmesine, özellikle turizm bölgeleri ile Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkan veren düzenlemeye gidildi.