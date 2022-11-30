81 il için yeni karar! Şehre özel gürültü düzenlemesi geliyor! 01.00'de başlayacak... Bakanlık tüm detayları açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Gürültüsüz Türkiye" hedefiyle İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışarak, çevresel gürültüyü kaynağında çözme amacıyla "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği"ni güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, müzik yayını yapan işyerlerinin çalışma saatleri; İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenebilecek. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikler, 10.00-01.00 saatlerinde yapılacak. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşleri ve katkılarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 'Çevresel Gürültü Kontrol' yönetmeliği ile çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesi amaçlanıyor.
YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLDİ
İnsanların ve çevrenin her durumda korunabilmesine, vatandaşın ve sektörün sektörün gözetilebilmesine, özellikle turizm bölgeleri ile Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkan veren düzenlemeye gidildi.
YENİDEN DÜZENLENECEK
Buna göre, müzik yayını yapan işyerlerinin çalışma saatleri, yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek.
AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİNE YÜKSEK SES AYARI
Gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle, açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı.
GÜRÜLTÜYÜ İZLEME SİSTEMİ
Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarında ses gücü sınırlayıcı sistemler kurulacak, sürekli izleme sistemleriyle Bakanlık elektronik olarak bilgilendirilecek. Müzik yayını yapan deniz araçları için, müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek. Belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak.
HAVAİ FİŞEĞE İZİN ŞARTI
Havai fişek kullanımı için zaman ve mekan bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirilecek. Yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetleri 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
TARİHİ YAPILARA 'GÜRÜLTÜ' KALKANI
Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde çevresel titreşim sınır değerleri düzenlendi. Belirlenen sınır değerler hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecek.
81 İLE GÜRÜLTÜ HARİTASI
Stratejik gürültü haritaları olmayan illerde stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları 3 yıl içerisinde hazırlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Tuzla kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekimi sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Sorgulama ekranı...
- MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Çöp Adam 1. bölüm full izle! 30 Kasım Çöp Adam son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...
- Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...
- EYT'li Ocak-Şubat'ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL'yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...
- Çöp Adam dizisi oyuncuları kimdir, hangi oyuncu kimi oynuyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
- Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı 2022? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak?
- Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? Aralık ayı Aile sosyal yardım paraları 850-1.250 TL yattı mı? T.C Kimlik numarası...
- e-DEVLET EMLAK VERGİSİ BORÇ SORGULAMA EKRANI |Emlak vergisi nasıl ödenir? 2022 ödenmeyen emlak vergisinin cezası ne kadar, kaç TL?
- 2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?
- Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?
- 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi belli oldu mu? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?