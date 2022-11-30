Polisi gören FETÖ’cüler balkondan atladı: Bir başkası dolapta yakalandı

KIYAFET DOLABINA SAKLANDI

Polisin operasyonu sırasında, şüphelilerden birinin hücre evindeki gardıroba saklandığı belirlenip, yakalandı. O anlar polisler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir diğer şüphelinin de baskın yapıldığı esnada balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.





Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün sözde 'Gaziemir imamı' olarak faaliyet yürüten Y.G, Artvin il ablası İ.H., Bornova eyalet ablası A.D, ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı A.H.Ö'nün de bulunduğu belirtildi.