Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki ayrı doğal sit alanının "kesin korunacak hassas alan", Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Deniz mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Küçükköy Mevkii Doğal Sit Alanı ile Küçükköy-Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz mahallesi sınırları içerisinde kroki ile sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında verildi.
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