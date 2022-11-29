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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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