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Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Şanlıurfa’da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

Şanlıurfa'da doktora saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı. Açıklamada, "Darbe alarak yaralanan doktorumuza, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılmıştır ve doktorumuzun tedavisi devam etmektedir. Saldırının faili gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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