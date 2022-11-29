DEVA Partili Metin Gürcan’ın yargılandığı askeri casusluk davasında flaş karar! 35 yıl hapsi istendi

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı. Alınan bilgiye göre, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve taraf avukatları savunma yaptı.