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Başkan Erdoğan, "İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi ve Ötekileştirmenin Tehlikeleri" Çalıştayına mesaj gönderdi

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Başkan Erdoğan, İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi ve Ötekileştirmenin Tehlikeleri Çalıştayına mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi ve Ötekileştirmenin Tehlikeleri" Çalıştayına gönderdiği mesajında, "Yıllardır insanlığa kurtuluş reçetesi olarak sunulan materyalist ideolojilerin çare olmadığı, bilakis insanlığı ekonomik, siyasi ve ahlaki olarak felakete sürüklediği gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır." dedi.

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