29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Akar İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar İsrailli mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2022
ABONE OL
Bakan Akar İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü. İki bakan, ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"HASSASİYETLERE SAYGI" VURGUSU

Bakan Akar görüşmede, görevinden ayrılacak olması sebebiyle veda için kendisini arayan Bakan Gantz'a, iki ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Bakan Akar ayrıca, ikili ilişkilere katkısından dolayı Bakan Gantz'a teşekkür ederek yeni siyasi hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

Türkiye İsrail’e büyükelçi atadı! TÜRKİYE İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA