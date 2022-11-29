Bakan Akar İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü. İki bakan, ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"HASSASİYETLERE SAYGI" VURGUSU
Bakan Akar görüşmede, görevinden ayrılacak olması sebebiyle veda için kendisini arayan Bakan Gantz'a, iki ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı.
Bakan Akar ayrıca, ikili ilişkilere katkısından dolayı Bakan Gantz'a teşekkür ederek yeni siyasi hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.
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