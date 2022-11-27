Düzce'deki depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Düzce'de meydana gelen depremin ardından bölgede acil yıkım kararı verilen yapıların yıkımına başlandı. Ekipler ilk olarak Yaka Camisi'nin yıkımını tamamladı. İşte detaylar...
Kararın ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Yaka Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gazetecilere, ilçe merkezinde ağır hasar alan 3 cami bulunduğunu, bunlardan ilkinin yıkımına başladıklarını bildirdi.
Koloğlu, karar kapsamında Ayşe Metin ve Orta Mahalle camileri ile 20 yapının daha yıkılacağını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, AFAD ve halkın desteğiyle camilerin yerine daha güzellerini bir an önce yapmaya çalışacağız." dedi.
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