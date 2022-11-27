27 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Düzce'deki depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı

Düzce'deki depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
ABONE OL
Düzce’deki depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı

Düzce'de meydana gelen depremin ardından bölgede acil yıkım kararı verilen yapıların yıkımına başlandı. Ekipler ilk olarak Yaka Camisi'nin yıkımını tamamladı. İşte detaylar...

Düzce'de meydana gelen depremin ardından Cumayeri ilçesinde "acil yıkım" kararı verilen yapıların yıkımına başlandı. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçede 3'ü cami 23 bina için "acil yıkım" kararı çıktı.

Kararın ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Yaka Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gazetecilere, ilçe merkezinde ağır hasar alan 3 cami bulunduğunu, bunlardan ilkinin yıkımına başladıklarını bildirdi.

Koloğlu, karar kapsamında Ayşe Metin ve Orta Mahalle camileri ile 20 yapının daha yıkılacağını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, AFAD ve halkın desteğiyle camilerin yerine daha güzellerini bir an önce yapmaya çalışacağız." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA