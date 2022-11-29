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Son dakika: Ankara merkezli 14 ilde PKK operasyonu: 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Son dakika: Ankara merkezli 14 ilde PKK operasyonu: 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında 50 şüpheli hakkında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan gözaltı kararı verildi.

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