Bakan Kurum depremzedeleri ziyaret etti! “Sözümüz söz sizin yüzünüzü güldüreceğiz”

Yıldırım da gözyaşları içinde, "Sağ olun yavrum. Siz olmasaydınız ne yapardım." yanıtını verdi.

Ardından Cumayeri ilçesinde incelemelerde bulunan Murat Kurum, evleri yıkılacak olan konut sahibine, "Sen üzülme. İnşaatı inşallah bir yıl içinde yapar bitiririz." dedi. Bölgedeki ziyaretlerini sürdüren Kurum, "Aman hiç kimseyi yalnız bırakmayalım. Tüm süreci beraber takip edelim. Camii de yapılır diğer eksik gedikler hepsi yapılır. Kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.