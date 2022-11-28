Bakan Kurum depremzedeleri ziyaret etti! “Sözümüz söz sizin yüzünüzü güldüreceğiz”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 23 Kasım günü 5.9 şiddetinde Düzce’de yaşanan depremin ardından depremzedeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Sözümüz söz. Sizin yüzünüzü güldüreceğiz." dedi.
Olayın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Bunun üzerine devletin tüm imkanları seferber edilerek depremzedeler için çadır kuruldu. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler de harekete geçerek bölgedeki çalışmaları hızlandırdı.
Son olarak bölgede hayat normale dönerken acil yıkım gerektiren binaların yıkımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
Aynı zamanda depremzedelerle de yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletiyor.Dün Gölyaka'da ağır hasar gören 4 katlı apartmanın yıkım çalışmasına katılan Bakan Kurum, daha sonra evi ağır hasar gören 87 yaşındaki Zülfiye Yıldırım'ı da ziyaret etti.
Depremzede ile sohbet eden Kurum elini öperek, "Burada düzeni kurarız sana sen merak etme. Sen üzülme konteynerda otur. Evi de hızlıca yapacağız." şeklinde moral verdi.
Yıldırım da gözyaşları içinde, "Sağ olun yavrum. Siz olmasaydınız ne yapardım." yanıtını verdi.
Ardından Cumayeri ilçesinde incelemelerde bulunan Murat Kurum, evleri yıkılacak olan konut sahibine, "Sen üzülme. İnşaatı inşallah bir yıl içinde yapar bitiririz." dedi. Bölgedeki ziyaretlerini sürdüren Kurum, "Aman hiç kimseyi yalnız bırakmayalım. Tüm süreci beraber takip edelim. Camii de yapılır diğer eksik gedikler hepsi yapılır. Kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.
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