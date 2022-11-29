Az önce deprem nerede oldu? 29 Kasım Muğla ve İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
Bu sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen deprem bazı illerde hissedildi. Depremin merkez üssü ve şiddeti merak edilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi paylaşıldı. Muğla ve İzmir'de bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, depremin nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, az önce deprem nerede oldu? 25 Kasım Muğla ve İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 29 Kasım son depremler listesi...
Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem açıklamaları geliyor. Bu sabah Ege Denizi'nde gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de bazı illerde sarsıntı hissedildi. Bu gelişmelerin ardından son depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, az önce deprem nerede oldu? 25 Kasım Muğla ve İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 29 Kasım son depremler listesi...
MUĞLA VE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 08.23'te yerin 5.8 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yunanistan olarak belirlendi. Deprem, Muğla ve İzmir illerinde de hissedildi.
İşte deprem merkez üssü haritası:
SON DEPREMLER (29 KASIM 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.29 08:23:36 38.1433 24.3517 5.8 -.- 4.1 4.2 EGE DENIZI İlksel
2022.11.29 07:49:10 37.0757 28.3998 4.9 -.- 2.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.29 07:32:37 38.3003 24.1948 33.3 -.- 4.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.11.29 07:28:42 40.7803 31.0397 9.5 -.- 1.0 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.29 07:22:22 37.0682 28.4023 4.7 -.- 3.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.29 06:48:19 40.7947 31.0573 10.7 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.11.29 06:41:55 39.0173 27.8673 10.9 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.29 06:38:54 37.0288 31.2595 119.6 -.- 2.7 -.- SAGIRIN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2022.11.29 06:34:47 40.8280 31.1042 12.4 -.- 1.2 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel
2022.11.29 05:50:56 37.5987 26.8450 6.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.29 05:45:29 37.5648 42.4568 5.0 -.- 3.2 3.1 SIRNAK (SIRNAK) İlksel
2022.11.29 05:40:07 38.2368 24.2352 4.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.11.29 05:10:36 39.1210 41.0627 2.8 -.- 1.9 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.11.29 05:07:06 40.8413 30.9867 12.0 -.- 1.1 -.- YAKABASI-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.11.29 04:10:46 40.8128 30.9605 4.4 -.- 1.1 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.11.29 04:06:31 38.3362 26.6663 8.0 -.- 1.2 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel
2022.11.29 04:05:58 36.3312 28.7612 6.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.29 03:35:20 36.9385 27.5808 6.4 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.29 03:26:03 39.5278 44.2218 13.3 -.- 1.7 -.- KARABURUN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.11.29 03:22:34 41.2058 44.0148 15.9 -.- 2.0 -.- GURCISTAN-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.11.29 02:47:19 36.0432 32.5468 12.9 -.- 1.8 -.- GAZIPASA-ANTALYA ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.29 02:38:55 38.2482 24.1993 2.4 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.11.29 02:14:54 38.4873 39.3162 7.8 -.- 1.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.11.29 02:06:27 38.4907 39.2125 5.4 -.- 2.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2022.11.29 02:04:30 38.4695 39.2253 3.6 -.- 3.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.11.29 01:54:14 38.4928 39.4148 5.4 -.- 1.4 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.11.29 01:52:42 38.4767 39.2180 2.0 -.- 1.5 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.11.29 01:31:01 39.5362 25.9657 5.3 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.29 01:30:16 40.7968 30.9633 4.6 -.- 1.4 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.29 01:21:39 40.6970 30.6685 11.2 -.- 1.3 -.- HARUNUSTA-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.11.29 01:13:15 37.0465 35.7657 19.8 -.- 1.6 -.- BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.11.29 01:09:50 40.8120 31.0072 5.6 -.- 1.4 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
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- Az önce deprem nerede oldu? 29 Kasım Muğla ve İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
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