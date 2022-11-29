Az önce deprem nerede oldu? 29 Kasım Muğla ve İzmir’de deprem mi oldu? SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem açıklamaları geliyor. Bu sabah Ege Denizi'nde gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de bazı illerde sarsıntı hissedildi. Bu gelişmelerin ardından son depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, az önce deprem nerede oldu? 25 Kasım Muğla ve İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 29 Kasım son depremler listesi...

MUĞLA VE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 08.23'te yerin 5.8 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yunanistan olarak belirlendi. Deprem, Muğla ve İzmir illerinde de hissedildi.

İşte deprem merkez üssü haritası: