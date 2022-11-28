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Manisa'da terör örgütü PKK propagandası iddiasıyla 17 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Manisa’da terör örgütü PKK propagandası iddiasıyla 17 gözaltı

Manisa il merkezi ve 5 ilçede terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen 2 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

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