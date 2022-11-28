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Şırnak'ta terör örgütü PKK şüphelilerine operasyon! 18 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Şırnak’ta terör örgütü PKK şüphelilerine operasyon! 18 gözaltı

21- 27 Kasım tarihleri arasında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK şüphelilerine yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendi. 2 kişinin tutulandığı operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı.

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