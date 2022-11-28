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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! İlk görüşme perşembe günü! Bakan Vedat Bilgin duyurdu

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Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! İlk görüşme perşembe günü! Bakan Vedat Bilgin duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, perşembe günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla asgari ücret takviminin belirlenmesi için bir araya gelecek. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret takviminin belirlenmesi için perşembe günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Asgari ücret görüşmeleri" sorulan Bakan Bilgin, "Biz davet ettik. Yarın Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Yapılacak ilk toplantıda tarafların talep ve beklentileri masaya getirilirken ikinci ve üçüncü toplantıların da tarihi belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin, komisyonun yapacağı dördüncü toplantıda açıklanması bekleniyor. 2022 yılı için uygulanan asgari ücret ocak ayında yüzde 50,4 ve tammuz ayında ise yüzde 30'luk iki zammın ardından net 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücret için maraton başlıyor!

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