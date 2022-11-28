Meral Akşener'den tepki çeken görüşme: Tunceli Baro Başkanı Fatma Kalsen ile poz verdi! "Pençe Kılıç Harekatı" karşıtı bildiri yayınlayanlar arasındaydı

KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ AVUKATI ÇİÇEK: BU POZ VERİLDİĞİNE GÖRE; HDP İLE BİR ARAYA GELİNMESİ ÇOK YAKINDIR

Skandal karelerle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek sert tepki göstererek "Türk Ordusu aleyhine her durumda iftira niteliğinde bildiri yayınlayan; adını "Dersim" olarak kayıtlara geçiren Tunceli Baro Başkanı ile mutlu bir vaziyette görüşerek poz verildiğine göre; HDP ile bir araya gelinmesi çok yakındır..!" ifadelerini kullandı.







BAROLARDAN OPERASYON KARŞITI AÇIKLAMA

İstiklal'de yaşanan hain terör saldırısının ardından gerçekleştirilen operasyona, kamuoyundan da destek büyük oldu.

Bazı barolar ise bu desteğin aksine, operasyona karşı olduklarını belirten ortak bir açıklama yaptı.