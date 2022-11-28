Meral Akşener'den tepki çeken görüşme: Tunceli Baro Başkanı Fatma Kalsen ile poz verdi! "Pençe Kılıç Harekatı" karşıtı bildiri yayınlayanlar arasındaydı
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü PKK sözcülüğüne savunan ve 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'na karşı bildiri yayınlayan barolar arasında yer alan Tunceli Baro Başkanı Fatma Kalsen ile bir araya geldi. Akşener'in Kalsen ile poz vermesi büyük tepki çekti. Öte yandan 12 baro, Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın ardından bir araya gelerek operasyon karşıtı ortak bildiri yayınamıştı. Açıklamada resmen PKK sözcülüğüne soyunmuşlardı.
Kadın Baro başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir isim dikkat çekti.
TUNCELİ BAROSU BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
HDP Tunceli Kurucu Eşbaşkanı, HDP Tunceli Milletvekili aday adayı ve aynı zamanda Tunceli Barosu Başkanı Fatma Kalsen de İYİ Parti lideri Akşener ile poz verenler arasındaydı.
PKK sözcülüğüne soyunan isimler arasında geçmesine rağmen milliyetçi söylemleri dilinden düşürmeyen İYİ Parti'nin toplantıya Tunceli Baro Başkanı Fatma Kalsen'i davet etmesine tepki yağdı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ AVUKATI ÇİÇEK: BU POZ VERİLDİĞİNE GÖRE; HDP İLE BİR ARAYA GELİNMESİ ÇOK YAKINDIR
Skandal karelerle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek sert tepki göstererek "Türk Ordusu aleyhine her durumda iftira niteliğinde bildiri yayınlayan; adını "Dersim" olarak kayıtlara geçiren Tunceli Baro Başkanı ile mutlu bir vaziyette görüşerek poz verildiğine göre; HDP ile bir araya gelinmesi çok yakındır..!" ifadelerini kullandı.
BAROLARDAN OPERASYON KARŞITI AÇIKLAMA
İstiklal'de yaşanan hain terör saldırısının ardından gerçekleştirilen operasyona, kamuoyundan da destek büyük oldu.
Bazı barolar ise bu desteğin aksine, operasyona karşı olduklarını belirten ortak bir açıklama yaptı.
"HER KOŞULDA BARIŞI SAVUNMALIYIZ"
'Her Koşulda Barışı Savunmalıyız' başlıklı ortak açıklamaya Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları katıldı.
"ASKERİ MÜDAHALELER ÇÖZÜM DEĞİL"
Söz konusu ortak açıklamada, çatışma ve şiddetin sorunları çözmediği tersine derinleştirdiği ifade edilirken, operasyon bölgelerinde Kürtlerin yoğun yaşadığı vurgulandı.
Söz konusu askeri operasyonların, can kayıplarına neden olduğu belirtildi.
Açıklamada dikkat çeken noktalardan biri de askeri müdahaleler yerine barışçıl çözümlerin aranması gerektiği ifadeleri oldu.
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