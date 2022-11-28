28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Beyoğlu'ndaki terör saldırısında flaş gelişme! Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında flaş gelişme! Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
ABONE OL
Beyoğlu’ndaki terör saldırısında flaş gelişme! Bilal Hassan’ın kardeşi yakalandı

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın yakalanan kardeşinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, bu kapsamda devam eden çalışmalarda, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıkladı.

Gözaltına alınan Hassan'ın kardeşi İstanbul'da emniyete getirilirken, buradaki işlemleri devam ediyor.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 24 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu’dan flaş açıklama İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Taksim metro kapalı mı? TAKSİM METRO KAPALI MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA