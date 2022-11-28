Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 28 Kasım Kabine Toplantısı alınan kararlar neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer aluyırç Bakanlar Kurulu Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Sözleşmeliye kadro, EYT düzenlemesi ve Suriye kara harekatı gibi önemli konuların masada olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 28 Kasım Kabine Toplantısı alınan kararlar neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 28 Kasım Kabine Toplantısı alınan kararlar neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu, Kabine Toplantısı'nda sözleşmeliye kadro, EYT düzenlemesi, Suriye'ye kara harekatı, zincir marketlere karşı alınacak önlemleri masaya yatıracak. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 28 Kasım Kabine Toplantısı alınan kararlar neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
SÖZLEŞMELİYE KADRO
Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.
Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.
Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.
EYT
Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek.
EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.
FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ
Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız"
KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPILACAK?
Kasım ayının son Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 28 Kasım Kabine Toplantısı alınan kararlar neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
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