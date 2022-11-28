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Son dakika: Eskişehir'de Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto eden 8 şüpheli ile ilgili yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Son dakika: Eskişehir’de Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nı protesto eden 8 şüpheli ile ilgili yeni gelişme

Eskişehir'de 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenleyip, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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