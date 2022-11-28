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Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası

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Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen cezanın bozulması sonrası yeniden görülen davada mahkeme, “örgüte yardım etmek" suçundan 3 sanığa 2'şer yıl 6'şar ay, bir sanığa ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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