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CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal sözler: Türkiye Büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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CHP’nin kanalı Halk TV’de skandal sözler: Türkiye Büyük Kürdistan’ı önlemeye çalışıyor

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik sınır ötesi operasyonunu değerlendiren sözde gazeteci Nur Batur, skandal ifadeler kullandı. Örgütün eylemlerini desteklercesine konuşan Batur, operasyonların sözde 'Büyük Kürdistan'ı engellemeye yönelik olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı başlatmıştı. Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

EN AZ 184 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon kapsamında en az 184 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

CHP'NİN KANALI HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER: "TÜRKİYE BÜYÜK KÜRDİSTAN'I ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik sınır ötesi operasyonunu değerlendiren sözde gazeteci Nur Batur, skandal ifadeler kullandı.

Örgütün eylemlerini desteklercesine konuşan Batur, operasyonların sözde 'Büyük Kürdistan'ı engellemeye yönelik olduğunu söyledi.

Batur TSK'nın yaptığı operasyonu şu skandal sözlerle eleştirdi:

"TSK ne yapmak istiyor? Bence asıl önemli olan konu bu. TSK sınır boyunda, İran sınırından ta Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bir Büyük Kürdistan hayali varsa eğer, bu korkuyla bunu önlemeye çalışıyorlar."

HALK TV'NİN TERÖRİSTLERİ AKLAMA TELAŞI

Operasyonun başladığı andan bu yana Halk TV'de bir skandal daha yaşanmıştı. Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi.

Gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, PKK'nın bu saldırıyı misilleme olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" ifadesini kullandı ve örgütü aklamaya çalıştı.

Halk TV’de skandal ’Kürdistan’ sözleri HALK TV'DE SKANDAL 'KÜRDİSTAN' SÖZLERİ

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