Bakan Murat Kurum, depremin meydana geldiği Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde ağır hasar alan dört katlı binanın yıkım çalışmasına katıldı. Bakan Kurum, orada yetkililerden bilgi aldı.
GEREKENLER YAPILIYOR
Burada ağır hasarlı binaları inceleyen Kurum, depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü.
Evi ağır hasar gören ve konteyner yardımında bulunulan 87 yaşındaki Zülfiye Yıldırım'la sohbet eden Kurum, gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya da devam edeceğini bildirdi.
YIKIM ÇALIŞMASINA KATILDI
Kurum, daha sonra Gölyaka ilçesine geçerek Kültür Mahallesi'nde ağır hasar gören 6 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 4 katlı apartmanın yıkım çalışmasına katıldı.
Burada inceleme yapan Kurum, bina karşısında çadırlarda kalan aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklara çeşitli oyuncak hediyeler verdi.
Mobil Koordinasyon Merkezi'ne de uğrayan Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'LİLERİN DURUMU NETLEŞİYOR! EYT'liler tekrar çalışabilir mi? EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? Emeklilik süreci ne zaman başlayacak?
- A101'DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...
- AUZEF SINAV SONUÇLARI AKSİS SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?
- KPSS DHBT sınavı nasıldı? 2022 DHBT sınavı zor muydu, kolay mıydı? DHBT SINAV YORUMLARI...
- KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? DHBT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
- Survivor 2023 kadrosuna Yalı Çapkını sürprizi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Survivor'a mı katılacak? O oyuncu diziden ayrılacak mı?
- KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayınlanacak? 2022 DHBT sınavı kaç soru sorulacak? DHBT ÇIKMIŞ SORULAR!
- DHBT SINAV SONUÇ TARİHİ! DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınavı kaçta, kaç dakika sürecek?
- KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler! Sınavda kalem silgi verilecek mi? KPSS DHBT sınavında alınması gereken belgeler neler?
- Sakarya, Bolu, Düzce, Ereğli okullar tatil mi? 28 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? Ne zaman açılacak? Son Dakika Bakan Özer duyurdu!
- Karkamış Son Dakika: Gaziantep'te okullar tatil mi? Roketli saldırı sonrası Karkamış'ta okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı?
- DÜZCE SON DAKİKA: 28 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Bakan açıkladı! Pazartesi okul var mı?