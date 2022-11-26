Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gösterdiği kırmızı dosyayı açtı: 74 belediyeye terör soruşturması! İBB’de 1668 kişi terör bağlantılı

Son dakika haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Belediyelerde Terör Soruşturmaları' konulu bir basın açıklaması yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Onlarca ülkede FETÖ terör örgütlerinin okullarının kapatılması için devlet topyekün mücadele ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ temizliği yaptık, yargıda, poliste, eğitimde neredeyse kamu kuruluşlarında FETÖ temizliği yaptık. En küçük belediye birimlerine kadar PKK temizliği yaptık. Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır.

Anayasanın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir.2. yasal dayanağımız ise Belediye kanununun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.