Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gösterdiği kırmızı dosyayı açtı: 74 belediyeye terör soruşturması! İBB'de 1668 kişi terör bağlantılı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim belediyelerimizde bir tek PKK'lı yok" sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı dosyayı göstererek İstanbul ve Mersin Büyükşehir belediyeleri ile Adana-Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyeleri dahil bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığı açıklayacağını aktarmıştı. Kırmızı dosyada yer alan bilgileri kamuoyuna açıklayan Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını söyledi. Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İşe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir." dedi. İşte CHP'li belediyelerin PKK ile kirli iş birliği...
Son dakika haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Belediyelerde Terör Soruşturmaları' konulu bir basın açıklaması yaptı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Onlarca ülkede FETÖ terör örgütlerinin okullarının kapatılması için devlet topyekün mücadele ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ temizliği yaptık, yargıda, poliste, eğitimde neredeyse kamu kuruluşlarında FETÖ temizliği yaptık. En küçük belediye birimlerine kadar PKK temizliği yaptık. Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır.
Anayasanın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir.2. yasal dayanağımız ise Belediye kanununun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.
74 BELEDİYEDE 88 TERÖR SORUŞTURMASI
İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili sorumluluğu vardır. MASAK uzmanlarıyla da soruşturmalarımızı elbette ki yapıyıoruz. Soruşturma 5 şekilde başlar. Birincisi vatandaşların ihbarı, ikincisi savcılığın soruşturması, üçüncüsü olağan kontrollerde, dördüncü olarak kamuoyuna yansıyan Haberler üzerine, beşinci de bakanlık tarafından res'en soruşturma başlatılır.
2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 Soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bu soruşturmalardan 79'u tamamlanmış, 42 ön inceleme, 19 araştırma, 33 tevdii raporu, 2 inceleme, 3 form inceleme raporu düzenlenmiştir. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir.
Zaman zaman muhalefet partileri tarafından özellikle müfettiş gönderildiği, bu yolla baskı oluşturulduğu iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, tamamen de siyasi içerik taşıdığını, aslında devletin, aslında denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeyi hedef aldığını veya Soruşturma sonucundaki yolsuzlukların aslında siyasi saiklerle ortaya konulduğunu ifade edebilmek için maalesef söylenen gerçekle ilgisi olmayan iddialardır.
"204 BELEDİYEDE ÖZEL TEFTİŞ YAPILDI"
Devlet görevini yapmakla mükelleftir. 'Bütün CHP'li belediyelere teftişler geliyor' diyen bir anlayış söz konusu. Devleti itibarsızlaştırmayı maalesef bir çıkış noktası olarak görüyorlar. Özel teftişlerin sayısı AK Partili 72 belediyede, CHP'DE 57, MHP'de 19 belediyede olmak üzere 204 belediyede özel teftiş yapılmıştır. AK Parti'ye yapılan özel teftiş sayısı daha fazla. En önemli meselelerden birisi de devletin rehberlik görevi vardır.
İBB GERÇEĞİNİ AÇIKLADI: 1668 KİŞİ TEÖR BAĞLANTILI
Bakan Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu konuşmasına böyle devam etti: İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi.
İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş de başlatılmıştı. Bu kapsamda İBB'ye 1984, İSKİ'ye 454, İETT'ye 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişinin ilk defa işe alındığı, ayrıca tespit edilmiştir. Yani aslında belediyede bir personel tasarrufu olmamış, bilakis, 4 bin 5 kişilik bir artış yaşanmıştır.
MERSİN'DE 54 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Bakan Soylu, "Mersin Büyükşehir Belediyesine bağli şirketlerde toplam 54 kişinin terör örgütleriyle irtibat/iltisakli olduğu tespit edildi. Bunlardan 30 şüpheli hakkında "PKK/KCK veya FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilmiş mahkeme kararları var; bazılarının ise yargılamaları sürüyor. 54 kişiden diğer 24'ün ise sözde değer ailesi olması açısından 1. ve 2. derece yakınları olan kişilerin PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda veya Avrupa ülkelerindeki yapılanması içerisinde yer aldığı; bazılarının güvenlik güçlerince sağ olarak ele geçirilmiş olduğu ve haklarında adli işlem yapıldığını anlaşıldı. Yani bu 54 kişiden 30 kişi doğrudan iltisaklı veya örgüt üyesi, 24 kişinin de 1. ve 2. derece yakınları örgüt üyesi veya iltisaklı kişiler, yani sözde "değer ailesi" olarak değerlendirilebilecek kişilerdir. Bu 54 kişi işe alınırken, geçerli mevzuat hükümleri uygulansaydı, bunları işe girmeleri mümkün olmayacaktı. Bu konuda sorumluluğu bulunan 21 kişi hakkında müfettişlerimizce 10 Ekim tarihinde hazırlanan raporu düzenlenmiş ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu" dedi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 2 adli soruşturma yürütüldüğünün aktaran Bakan Soylu, şunları açıkladı:
"PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı eylem yaparken etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının 1. derece aile yakini olan, terör örgütü tarafından sözde değer ailesi olarak adlandırılan,sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven, elebaşının posteri altında fotoğraf çektirip paylaşan, terör örgütünün sözde bayrağını/flamasını paylaşan, kırsal alanda faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının silahlı olacak şekilde fotoğraflarını paylaşan, yapılan aramada terör örgütü elebaşına ve mensuplarına ait fotoğraf, video gibi materyaller ele geçirilen ve 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdiği anlaşılan 10 belediye personeli, 15 Eylül tarihinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Bu 10 belediye çalışanından 2'sinin çocuklarının PKK/KCK kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirildiği ve diğerlerinin 1. ve 2. derece aile bireyleri hakkında terör suçlarından işlem yapıldığı tespit edildi. Gözaltıların ertesi günü adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 7 kişinin ise adli kontrol kararı ile yargılanmalarına devam ediyor.
TERÖRİST CENAZESİNE KATILMIŞ
Mersin Büyükşehir Belediyesindeki ikinci adli soruşturmada da 28 Eylül tarihinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütüne eleman temin eden, aralarında 18 belediye personelinin bulunduğu 20 kişi yakalanmış ve gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in, terörist cenazelerine katıldığı, maddi destek sağladığı, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen bu kişi tutuklamdı. En güncel haliyle, 2 adli operasyonda toplam 28 kişi gözaltina alınmış, bunlardan 14 kişi hakkında kamu davası açılmış, toplam 4 kişi tutuklandı.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE PKK'LI ÇIKTI
Bakan Soylu, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki PKK'lıyı açıkladı. Bakan Soylu, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen adli soruşturmada, haklarında ifade ve teşhis bulunan PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden biri olan Mustafa Demir'in SGK kaydında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında tekniker olduğu yazıyor. Bu kişi gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Halen Sincan cezaevinde bulunuyor. Bu kişinin ayrıca, Kandil bölgesinde 15-20 Mayıs 2004 tarihinde, sözde PKK Korgra-Gel 2. Kongresi'ne katıldığı tespit edildi." dedi.
"BEKLE VE GÖR" DEMİŞTİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve kurumlarının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim belediyelerimizde bir tek PKK'lı yok" sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kırmızı dosyayı göstererek bekle ve gör demişti.,
CHP'li Özkoç'un ısrarları üzerine Soylu, "Geçen yıl Meclis'te bir değerlendirme ortaya koydum. Bu değerlendirmeden sonra 'Devletin işleyişi içinde elbette PKK'nın yönettiği belediyelere terör örgütleri nasıl sızmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mu?' diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık. Sizin söylediğinizin tamamının yalan olduğunu, belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Bütün devlet bilgileri ve belgeleriyle Mersin ve İstanbul büyükşehir belediyeleri ile Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyeleri dahil bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığı ortaya çıkacak. Öyle yok hem HDP/PKK ile anlaşma yapacaksın hem de terör örgütünün üyelerini oraya koyacaksın hem de 'Bunun suçlusu İçişleri Bakanı'dır.' diyeceksin. Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım" demişti.
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