İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan belediyelerde terör soruşturmalarıyla ilgili önemli açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim belediyelerimizde bir tek PKK'lı yok" sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı dosyayı göstererek İstanbul ve Mersin Büyükşehir belediyeleri ile Adana-Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyeleri dahil bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığı açıklayacağını aktarmıştı. Kırmızı dosyada yer alan bilgileri kamuoyuna açıklayan Bakan Soylu, "74 belediyede toplam 88 terör soruşturması başlatıldı." dedi.

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