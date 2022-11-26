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Son dakika: 'Tellal' suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Son dakika: ’Tellal’ suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

Son dakika haberi... İstanbul'da icralık araçların ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 'Tellal' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

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