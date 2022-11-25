Hasan’ı burada şehit ettiler! Kelimeler boğaza düğümlendi…

5 YAŞINDAKİ HASAN KARATAŞ'IN, ŞEHİT OLDUĞU O EV GÖRÜNTÜLENDİ

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın evini A Haber ekibi görüntüledi. Kullanılamaz hale gelen ev boşaltıldı. Hain saldırının geride bıraktığı yıkım görüntülendi. Roketin düştüğü yer evin mutfağına düştü. Hasan saldırıdan habersiz evde oyun oynuyordu. Evdeki tüm eşyalar yerle bir oldu. Hasan'ın yengesi Büşra Karataş 5 aylık hamileydi. O da evde roketli saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.