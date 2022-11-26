CHP medyasının küresel tetikçilerle kirli iş birliği: ’İstanbul teröre teslim oldu’ manipülasyonu

Geride kalan gün İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamayla; caddede, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı. Buna göre; işletmeler tarafından masa, sandalye konulması, stant ve sergi açılması, seyyar satış, kültürel etkinlikler, sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere izin verilmeyecek.

CHP ve fonladığı medya kuruluşları, İstanbul Valiliği'nin İstiklal Caddesi için aldığı 'tedbir' kararı üzerinden kirli bir algı oparasyonuna girişti.