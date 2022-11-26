CHP medyasının küresel tetikçilerle kirli iş birliği: 'İstanbul teröre teslim oldu' manipülasyonu
CHP ve fonladığı medya kuruluşları, İstanbul Valiliği'nin İstiklal Caddesi için aldığı 'tedbir' kararı üzerinden kirli bir algı oparasyonuna girişti. Tele1'de yayımlanan bir programda, Valilik kararına ilişkin, "İstanbul teröre teslim oldu" yorumu yapıldı, Sözcü gazetesinde de benzer bir provokasyona girişildi. İstanbul'un teröre teslim olduğunu iddia eden CHP'nin 'sözcüleri', New York Times gibi küresel tetikçilerle de ağız birliği yapmış oldu.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde, PKK terör örgütü tarafından 13 Kasım tarihinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız şehadaete ermiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası caddede yer alan beton saksılar ve banklar sökülmüş bir dizi önlemler alınmıştı.
Geride kalan gün İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamayla; caddede, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı. Buna göre; işletmeler tarafından masa, sandalye konulması, stant ve sergi açılması, seyyar satış, kültürel etkinlikler, sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere izin verilmeyecek.
CHP ve fonladığı medya kuruluşları, İstanbul Valiliği'nin İstiklal Caddesi için aldığı 'tedbir' kararı üzerinden kirli bir algı oparasyonuna girişti.
CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU TERÖR TEDBİRİNE 'KORKU' DEDİ
Söz konusu karar üzerinden siyaset devşiren CHP ve fonladığı medya skandal bir algı operasyonuna soyundu.
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eskiden Taksim Meydanı'nı abluka altına alırlardı. Nasıl bir korkuysa, Taksim bölgesini tümden kapatmışlar" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN MEDYA AYAĞI DA OPERASYONA GİRİŞTİ: "İSTANBUL TERÖRE TESLİM OLDU"
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in ekranlarında Namık Koçak sunumuyla yapılan programda İstiklal Caddesi ile ilgili alınan kararlar sonrası 'İstanbul teröre teslim oldu' yorumu yapıldı.
Tele 1'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da bu ifade kullanıldı.
CHP'NİN 'SÖZCÜ'SÜNDEN KİRLİ MANİPÜLASYON
CHP'nin amiral gemisi Sözcü de "İSTİKLAL CADDESİ'Nİ KAPATIN GİTSİN" manşetini atarak kirli bir manipülasyona girişti. Gazete haberin spotunda "Bu gidişle İstiklal Caddesi'nde yürümeyi bile yasaklarlar" cümlesine yer vererek skandalını pekiştirdi.
KÜRESEL TETİKÇİLERLE 'BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ'
CHP'nin fonladığı mangır medya kuruluşları Tele 1 ve SÖZCÜ, İstiklal Caddesi üzerinden giriştiği kirli manipülasyonla New York Times gibi küresel tetikçiler ağız birliği yapmış oldu.
İlgili haberler 'beşinci kol faaliyeti' olarak yorumlandı.
SALDIRI SONRASI EMPERYAL TETİKÇİLERİN KİRLİ KALEMLERİ DEVREYE GİRMİŞTİ
Bilindiği üzere İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırı sonrası Amerikan New York Times, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerini kullanmıştı.
Gazete ayrıca, koronavirüs pandemisindeki turizm ile patlama arasında ilinti kurarak açık bir şekilde tetikçilik yapmıştı.
İngiltere merkezli Reuters da saldırı sonrası PKK'yı aklama çalıştı. PKK'nın saldırıyı reddettiğine yönelik haber yapan Reuters, eli kanlı teröristleri 'Silahlı Kürt gruplar' olarak masumlaştırdı.
Alman Phoneix de PKK'yı masumlaştırmaya çalışarak Türkiye'nin Kürtlere yönelik sert tedbirler uyguladığına yönelik algı oluşturmuştu.
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