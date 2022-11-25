25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Karar Resmi Gazete'de! Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süre uzattı

Karar Resmi Gazete'de! Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süre uzattı

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
ABONE OL
Karar Resmi Gazete’de! Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süre uzattı

SON DAKİKA... Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için süre 28 Kasım'a kadar uzatıldı.

Bakanlığın "2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda, 23 Kasım 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00'e kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 15 Aralık'ta yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Bakan Koca’dan SMA açıklaması BAKAN KOCA'DAN SMA AÇIKLAMASI
Bakan Koca’dan SMA açıklaması

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA