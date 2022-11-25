Karar Resmi Gazete’de! Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süre uzattı

İlanda, 23 Kasım 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00'e kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 15 Aralık'ta yapılacak.