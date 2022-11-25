Karar Resmi Gazete'de! Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süre uzattı
SON DAKİKA... Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için süre 28 Kasım'a kadar uzatıldı.
Bakanlığın "2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlanda, 23 Kasım 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00'e kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 15 Aralık'ta yapılacak.
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.
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