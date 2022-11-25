Bu sözler kavgayı daha da alevlendirecek! CHP’li Engin Altay: Akşener’in Ağıralioğlu’nun kulağını çekmesi lazım

"YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞI ÇEKİLMELİ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

Birkaç gündür Ağıralioğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yaptı.