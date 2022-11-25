Bu sözler kavgayı daha da alevlendirecek! CHP'li Engin Altay: Akşener'in Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi lazım
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Birkaç gündür Ağıralioğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yaptı.
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça dile getirmiş, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet." yanıtını vermişti.
CHP'li Engin Altay ve Engin Özkoç, söz konusu açıklamaya sert tepki göstermiş, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcı olmakla suçlamışlardı.
AĞIRALİOĞLU'NDAN CHP'Lİ VEKİLLERE SALVOLAR
Tartışmalar sıcaklığını korurken Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak yeni bir çıkış gelmişti.
Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanmasının olanaksız olduğunu, Erdoğan'ın da CHP liderinin aday olmasını istediğini söyleyen Ağıralioğlu, isim vermeden Engin Altay ve Engin Özkoç'u hedef almıştı.
Ortaklarına 'nezaketsiz' diyen İYİ Partili vekil, "Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da 1'ini devlet düşmanlarına söyleyemediler" tepkisini göstermişti.
"YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞI ÇEKİLMELİ"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.
Birkaç gündür Ağıralioğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yaptı.
Altay konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"O çocuğun kulağını evin babası çeker. Böyle olmalı bunu bekliyoruz da. Sayın Genel Başkanımız (Kılıçdaroğlu) takılmaz ama ben bekliyorum. Bugün dinlediğim video hoş bir video değil. Evin reisi çeker çocuğun kulağını, başkası çekmez. Bana sorsanız, "Sizce Temel Karamollaoğlu'nun kazanma şansı var mı?" diye ben yok demem. Siyasi nezakete uymaz, masaya olan güveni sarsıyor. "
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