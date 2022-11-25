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Son dakika | İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu

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Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Son dakika | İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu

Son dakika haberi...İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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